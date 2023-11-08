МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в девятом бизнес-цикле текущего года (с 4 октября по 3 ноября) почти в 2,5 раза по сравнению с предшествовавшим циклом — до 80 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. Россия впервые произвела более трети всех алмазов в мире

Предыдущий, восьмой бизнес-цикл, длился с 18 сентября по 3 октября. Продажи за тот период составили 200 миллионов долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в девятом бизнес-цикле упали почти в 5,7 раза, годом ранее показатель составлял 454 миллиона долларов.

"Макроэкономические проблемы продолжают влиять на алмазный сектор. Восстановление розничной торговли в Китае остается медленным. А добровольный мораторий на импорт алмазного сырья в Индию придется на длинные праздники Дивали и закрытие фабрик в крупнейшем в мире гранильном центре", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Эла Кука (Al Cook).

Глава компании отметил, что De Beers, учитывая эти факторы, продолжил снижать доступность алмазного сырья в девятом цикле продаж, продолжая при этом поддерживать сайтхолдеров и обеспечивать полную гибкость закупок.

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.