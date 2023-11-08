ПРАГА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российский производитель алкоголя, компания "Ладога", в связи с вызванными конфликтом на Украине потерями контрактов до конца этого года продаст свой чешский завод Fruko-Schulz в городе Йиндржихув-Градец (на юге страны), в котором она владеет 90% акций, сообщил в среду агентству ЧТК директор завода и владелец 10% его акций Йозеф Неедлы. Ladoga стала эксклюзивным дистрибьютором портвейна Porto Cruz

"Участие российских акционеров (в фирме Fruko-Schulz) стало нежелательным, поскольку клиенты и банки от нас отвернулись. Поэтому свои акции (российские владельцы) теперь продают", — цитирует агентство слова Неедлы, добавив, что "Ладоге" в настоящее время принадлежит 90% акций, а Неедлы – 10%. На чешском предприятии работает около 80 человек. Компания "Ладога" является его мажоритарным акционером с 2013 года. Новым владельцем Fruko-Schulz до конца года должна стать чешская компания, однако Неедлы не сообщил агентству ее название.

По его словам, 2022 год стал переломным для завода, главным образом, из-за военного конфликта на Украине, кроме прочего, на его деятельность повлияли и антироссийские санкции со стороны Запада.

"Некоторые партнеры дали понять, что больше не хотят вести дела с нашей фирмой. Они расторгли свои контракты и перестали покупать у нас товары", — сказал директор. Кроме того, прекратил 25-летнее сотрудничество с Fruko-Schulz и банк Moneta Money Bank. Перестали поддерживать контакты с фирмой ведущие интернет-магазины Mall.cz и Alza.cz, а также такие крупные клиенты, как сети Ahold и Lagardere.

В 2022 году завод Fruko-Schulz произвел 3,18 миллионов литров спиртных напитков, что на 9% меньше, чем годом ранее. Почти 27% этого объема было отправлено на экспорт. Главными потребителями продукции чешского предприятия являются Россия, на которую пришлось 64,6% объема экспорта, далее идут Словакия, Китай, Болгария и Тайвань. В целом в 2022 году фирма экспортировала алкоголь в 31 страну.

Минувший год фирма Fruko-Schulz завершила с убытком (после уплаты налогов) в размере 1,2 миллиона крон (около 52 тысяч долларов). Годом ранее она получила чистую прибыль в размере 1,3 миллиона крон (около 56 тысяч долларов).

Предприятие Fruko-Schulz в южно-чешском городе Йиндржихув-Градец продолжает традицию фирмы Moritz Schulz, которая с 1898 года производила здесь фруктовые и десертные вина. После национализации в 1948 году завод вошел в состав концерна Jihočeská Fruta. В 1993 году была основана фирма Fruko-Schulz.