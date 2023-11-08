МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Продажи "Северстали" на внутренний рынок выросли с 50% до около 90% от всех продаж компании после введения санкций, сообщил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Центробанк сделал прогноз по антироссийским санкциям

"Нам пришлось очень серьезно перегруппироваться на внутренний рынок. На сегодняшний день доля продаж на внутренний рынок у нас около 90%, хотя до введения санкционных ограничений доходило до 50%", — сказал он в ходе прямого эфира "5 главных вызовов для CEO сегодня" на "Металл-экспо".

"Северсталь" попала под европейские и американские ограничения в прошлом году. В частности, в санкционном списке ЕС оказался Алексей Мордашов, главный бенефициар компании. Кроме того, один из санкционных пакетов Евросоюза запретил импорт ряда продукции из железа и стали, произведенной на территории России. В июле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США наложило блокирующие санкции на Мордашова и членов его семьи, а также принадлежащие им активы — компании "Северсталь", Nordgold и "Севергрупп".

В мае текущего года санкции против российской компании также ввела Великобритания.

ПАО "Северсталь" — вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России.