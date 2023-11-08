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В "Северстали" раскрыли долю продаж продукции на российском рынке
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Продажи "Северстали" на внутренний рынок выросли с 50% до около 90% от всех продаж компании после введения санкций, сообщил генеральный директор... ПРАЙМ, 08.11.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, северсталь, металлургия, продажи стали
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Продажи "Северстали" на внутренний рынок выросли с 50% до около 90% от всех продаж компании после введения санкций, сообщил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.
"Нам пришлось очень серьезно перегруппироваться на внутренний рынок. На сегодняшний день доля продаж на внутренний рынок у нас около 90%, хотя до введения санкционных ограничений доходило до 50%", — сказал он в ходе прямого эфира "5 главных вызовов для CEO сегодня" на "Металл-экспо".
"Северсталь" попала под европейские и американские ограничения в прошлом году. В частности, в санкционном списке ЕС оказался Алексей Мордашов, главный бенефициар компании. Кроме того, один из санкционных пакетов Евросоюза запретил импорт ряда продукции из железа и стали, произведенной на территории России. В июле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США наложило блокирующие санкции на Мордашова и членов его семьи, а также принадлежащие им активы — компании "Северсталь", Nordgold и "Севергрупп".
В мае текущего года санкции против российской компании также ввела Великобритания.
ПАО "Северсталь" — вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России.