МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "Билайн" ведет переговоры с Fplus по вопросу начала продаж устройств компании — планшета Life Tab Plus и защищенного смартфона R570E — на операционной системе (ОС) "Аврора", в свою очередь "Мегафон" не планирует представлять такие новинки в текущем году, рассказали РИА Новости операторы. Названы функции смартфона, которые лучше сразу отключить

Продажи этих устройств стартовали ранее в ноябре, сообщал разработчик. Оба устройства внесены в реестр отечественного оборудования Минпромторга.

"Находимся в диалоге с вендором, обсуждаем возможность начала продаж его устройств в нашем интернет-магазине. Конкретных сроков пока нет", — сообщили в "Билайне", отвечая на соответствующий вопрос.

"Мегафон" отметил, что в объединенной розничной сети оператора и Yota эти устройства на ОС "Аврора" в текущем году представлены не будут, при этом МТС сообщил агентству, что хотя сейчас не планируются поставки и продажа такой техники, в будущем компания рассматривает соответствующую возможность. В свою очередь в "М.Видео" рассказали РИА Новости, что на данный момент к ним не поступало предложение о продаже такой техники.

Fplus сообщала, что на гаджетах загружен базовый набор отечественных программ: антивирус Dr.Web и нативное офисное программное обеспечение "МойОфис Документы". Как уточнял разработчик, в рамках первой партии стоимость планшета Life Tab Plus составляет 16 990 рублей, смартфона R570E — 14 990 рублей.

"Аврора" — российская мобильная операционная система, включающая проекты с открытым исходным кодом и компоненты с закрытым исходным кодом. Ее разработчиком является OOO "Открытая мобильная платформа", которая принадлежит "Ростелекому".