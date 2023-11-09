МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг рассмотрит вопрос о снижении административной нагрузки на предпринимателей, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство утвердило перечень стран, где учреждены торгпредства России

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части устранения дублирования полномочий органов внутренних дел (полиции) и контрольных (надзорных) органов в области производства по делам об административных правонарушениях)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроект направлен на снижение административной нагрузки на предпринимателей.

Также правительство обсудит возмещение банкам недополученных доходов по льготным ипотечным кредитам.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: "О выделении Минфину России в 2023 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления акционерному обществу "Дом.РФ" субсидий в виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал, на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным кредитам, выданным гражданам Российской Федерации в рамках льготных ипотечных программ.