МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила определения малых технологических компаний, сообщается в официальном телеграмм-канале кабмина. Правительство утвердило концепцию технологической политики

"Правительство утвердило правила определения малых технологических компаний. Малые технологические компании будут включаться в специальный реестр и смогут рассчитывать на адресные меры господдержки", — говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства, подписанному премьером Михаилом Мишустиным, на этот статус смогут претендовать организации с выручкой до 4 миллиардов рублей, работающие в приоритетных отраслях, включая сельское хозяйство, сферу информации и связи, туризм, образование и здравоохранение. Для них предусмотрено более 90 видов экономической деятельности.

"По объему выручки малые технологические компании будут разделены: на стартапы с минимальным показателем выручки (не более 1 миллиона рублей); стартапы (объем выручки более 1 миллиона рублей, но не выше 300 миллионов рублей); ранние компании (от 300 миллионов до 2 миллиардов рублей); зрелые компании (объем выручки от 2 миллиардов до 4 миллиардов рублей)", — отметили в кабмине.

Специальные центры экспертизы будут оценивать претендентов на получение статуса МТК. Помимо оценки уровня доходов и вида экономической деятельности они будут учитывать: уровень научно-технического потенциала и возможности технологической компании по созданию инновационных технологий.