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Суд оштрафовал биржу Coinbase за отказ локализовать данные россиян
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Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал криптобиржу Coinbase за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщил корреспондент РИА... ПРАЙМ, 09.11.2023
криптовалюты, финансы, бизнес, новости, россия, биржа coinbase, локализация данных
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал криптобиржу Coinbase за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщил корреспондент РИА Новости.
Судья Александра Михалева, оглашая решение, заявила, что Coinbase Ireland Limited признана виновной в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей.
Кроме того, на данную сумму и по аналогичному протоколу оштрафована спортивная федерация по дайвингу AIDA International, которая, согласно материалам дела, хранила данные россиян в базах, находящихся в Германии.
Арбитр работает на 374-м участке и временно исполняет обязанности мирового судьи на 422 участке после ухода в Басманный суд Москвы Тимура Вахрамеева, который ранее рассматривал протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении иностранных компаний.
Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец 2022 года ее штат составлял 4,51 тысячи сотрудников.