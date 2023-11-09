МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал криптобиржу Coinbase за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщил корреспондент РИА Новости. ЦБ и Минфин "договорились" по криптовалюте, заявила Набиуллина

Судья Александра Михалева, оглашая решение, заявила, что Coinbase Ireland Limited признана виновной в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей.

Кроме того, на данную сумму и по аналогичному протоколу оштрафована спортивная федерация по дайвингу AIDA International, которая, согласно материалам дела, хранила данные россиян в базах, находящихся в Германии.

Арбитр работает на 374-м участке и временно исполняет обязанности мирового судьи на 422 участке после ухода в Басманный суд Москвы Тимура Вахрамеева, который ранее рассматривал протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении иностранных компаний.

Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец 2022 года ее штат составлял 4,51 тысячи сотрудников.