МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" снизила тарифы на доставку за рубеж на четверть для корпоративных клиентов до конца января 2024 года, теперь международные посылки можно отправлять дешевле в 130 стран, следует из сообщения организации. "Почта России" запустила срочные денежные переводы в Белоруссию

"До конца января 2024 года "Почта" предлагает выгодные тарифы на международные посылки и EMS-отправления для корпоративных клиентов. Отправлять посылки на 25% дешевле можно во все 130 стран, доступных для экспорта с "Почтой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что воспользоваться тарифом могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые не отправляли по почте посылки за рубеж последние полгода и более, а также новые клиенты после заключения договора.

Там добавили, что сократить расходы на логистику также помогает совместная с Минпромторгом программа субсидирования доставки за границу: получить скидку до 80% могут юридические лица, зарегистрированные в РФ, владельцы интернет-магазинов и маркетплейсов, а также сервисные провайдеры, аккредитованные АО "Российский экспортный центр". Уточняется, что программа распространяется на международную почту — мелкие пакеты, посылки и EMS — в неограниченном количестве и в любые страны.

"Мы понимаем, что российские экспортеры продолжают сталкиваться с серьезными вызовами, в том числе — с ростом расходов на логистику. Пиковый сезон — время всплеска покупательской активности, а российские товары по-прежнему востребованы по всему миру. Поэтому именно на этот период мы решили снизить тарифы", — прокомментировал руководитель бизнеса "Экспорт" компании Павел Медников.