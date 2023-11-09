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https://1prime.ru/business/20231109/842220771.html
Россиянину отказали в обмене валюты в Европе из-за санкций
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Российскому туристу не продали валюту в обменном пункте аэропорта Осло, сообщил портал TourDom. По данным портала, путешественник решил поменять евро на норвежские кроны, но в... ПРАЙМ, 09.11.2023
общество , бизнес, новости, россия, норвегия, санкции против рф, обмен валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российскому туристу не продали валюту в обменном пункте аэропорта Осло, сообщил портал TourDom.
По данным портала, путешественник решил поменять евро на норвежские кроны, но в воздушной гавани данную услугу не оказали из-за российского паспорта и сослались при этом на санкции.
Россиянин рассказал TourDom, что если бы не имевшиеся у него на всякий случай 200 крон, он не смог бы доехать даже до города. По его словам, подобные правила действуют и в обменных пунктах на норвежских железнодорожных вокзалах.
Путешественнику все же удалось приобрести кроны в одном из банков, но другие туристы предупреждают, что многое зависит от конкретного работника банка или обменного пункта, отметил TourDom.
"Надежнее всего сразу ехать с кронами", — следует из советов туристов на портале.