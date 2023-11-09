МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российскому туристу не продали валюту в обменном пункте аэропорта Осло, сообщил портал TourDom. Европарламент раскритиковал режим персональных антироссийских санкций

По данным портала, путешественник решил поменять евро на норвежские кроны, но в воздушной гавани данную услугу не оказали из-за российского паспорта и сослались при этом на санкции.

Россиянин рассказал TourDom, что если бы не имевшиеся у него на всякий случай 200 крон, он не смог бы доехать даже до города. По его словам, подобные правила действуют и в обменных пунктах на норвежских железнодорожных вокзалах.

Путешественнику все же удалось приобрести кроны в одном из банков, но другие туристы предупреждают, что многое зависит от конкретного работника банка или обменного пункта, отметил TourDom.

"Надежнее всего сразу ехать с кронами", — следует из советов туристов на портале.