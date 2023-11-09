МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ozon начал процедуру прекращения регистрации своих американских депозитарных акций (ADS) в США, сообщила компания. Доставка товаров Ozon в отделениях "Почты России" стала бесплатной

"Ozon подал форму 15F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для прекращения регистрации своих американских депозитарных акций (ADS) в США. С сегодняшнего дня все обязательства Ozon по предоставлению отчетности по американским стандартам приостановлены. Компания ожидает, что решение о прекращении регистрации вступит в силу не позднее 7 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 сентября компания подала в SEC форму, запустившую процедуру исключения ее бумаг из списка Nasdaq Global Select Market. Решение о делистинге вступило в силу 9 октября. Как поясняли в Ozon, решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи и прекращении регистрации в США позволит компании снизить затраты, связанные с предоставлением отчетности по американским стандартам.

Бумаги Ozon продолжат обращаться на Московской бирже и бирже Астаны. Компания продолжит публиковать отчетность на русском и английском языке на своем сайте в соответствии с требованиями этих торговых площадок, добавляют в Ozon.

Ozon 15 марта наряду с другими компаниями из России получил уведомление от биржи Nasdaq о том, что его ADS будут исключены из листинга биржи. Компания подала запрос, чтобы обжаловать решение о делистинге, однако в июне биржа его отклонила. Тогда Ozon подал повторную апелляцию, но и она была отклонена. При этом торги акциями Ozon на Nasdaq были приостановлены еще с 28 февраля прошлого года. За день до этого Международная фондовая биржа (TISE) приостановила торги конвертируемыми облигациями Ozon.