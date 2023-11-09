МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Правительство одобрило законопроект, исключающий дублирование полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса, говорится в пресс-релизе кабмина РФ. Правительство обсудит снижение административной нагрузки на бизнес

"В соответствии с законопроектом, проведение контрольных мероприятий в отношении бизнеса остаётся прерогативой профильных ведомств. Предполагается, что соответствующие изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях", — говорится в нем.

На первом этапе, сообщается в пресс-релизе, решено исключить из Кодекса об административных правонарушениях 46 составов, связанных с дублирующими полномочиями, в таком виде законопроект будет внесён в Госдуму до конца текущей недели. "Остальные составы будут дополнительно проанализированы на предмет обеспечения необходимого уровня безопасности при дальнейшем исключении дублирующих полномочий", — подчеркивается в нем.

"Это продолжение масштабной реформы, которая сегодня реализуется по поручению президента. Она направлена на создание комфортной деловой среды с простыми и понятными правилами ведения бизнеса, справедливыми проверками. За счёт применения риск-ориентированного подхода проверки проводятся только в случаях, когда есть риск нарушения законодательства", — отметил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"Чтобы эта система работала, контроль в отношении предпринимателей должны осуществлять только профильные ведомства. Для этого мы исключаем дублирующие полномочия, когда к бизнесу приходят и контрольные органы, и полиция", – добавил он.

Проект федерального закона подготовлен правительством совместно с Генеральной прокуратурой и МВД России.