МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В России появилась "новая бизнес-элита", сменившая на рынке ушедшие после эскалации украинского конфликта международные компании, отечественные компании приобрели активы со значительным дисконтом, сообщило издание РБК со ссылкой на данные Bloomberg. Премиальные магазины одежды IDOL появятся в России в конце сентября

Как сообщает издание, ссылаясь на информацию аналитического агентства AK&M, в прошлом году и первой половине текущего года иностранные компании продали бизнес в России на сумму более 21 миллиарда долларов. Список этих компаний включает McDonald's, Ball Corp. и другие.

В качестве примера в статье упоминается сделка холдингов Kismet Capital и Naspers. Осенью прошлого года первый выкупил у второго акции платформы Avito на сумму 151 миллиард рублей, или 2,4 миллиарда долларов по курсу на дату объявления о сделке

Покупатели иностранных активов не входят в число богатейших россиян, и большинство из них малоизвестны за пределами страны, отмечает Bloomberg. Они занимаются бизнесом несколько десятилетий, на собственных предприятиях или «вместе со знаменитыми миллиардерами».

Кроме того, бизнесмен Александр Говор был одним из первых, кто воспользовался уходом западных корпораций и выкупил российский бизнес McDonald's весной 2022 года буквально за "символическую плату".

Сообщается, что введенные властями ограничения для желающих продать российский бизнес приносят еще больше пользы новым покупателям. Все сделки по продаже бизнесов компаниями из недружественных стран (в перечень входят в том числе США и страны ЕС) подлежат одобрению подкомиссии правкомиссии по иностранным инвестициям.

В Кремле не раз заявляли, что Россия успешно справляется с введенными против нее санкциями. Тем не менее, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в Москве "розовых очков не носят" и ожидают усиления санкционного давления. Кроме того он отмечал, что, несмотря ни на что, Россия остается открытой для иностранных инвестиций.