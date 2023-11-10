МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. После эскалации украинского конфликта в феврале прошлого года США начали активно вводить санкции не только против России, но и против сотрудничающих с ней компаний, под такие ограничения попало уже более 300 иностранных юрлиц и физлиц, сообщает издание РБК. Великобритания ввела новые санкции против России

Сообщается, что уже в марте 2022 года Минфин США внес в санкционный список SDN британские компании Photon Pro LLP и Majory LLP, испанскую Invention Bridge SL за сотрудничество с Москвой. Издание отмечает, что подобные меры стали распространенным элементом "антироссийской" стратегии Запада.

Как добавляет РБК, все эти лица были добавлены в санкционный список на основании указа № 14024, подписанного президентом США в апреле 2021 года. Документ создавал правовую базу для блокировки собственности за "определенные вредительские зарубежные действия правительства Российской Федерации".

С конца февраля 2022 года почти все рестрикции США против России и третьих стран вводились на основе этого указа.

В Кремле не раз заявляли, что Россия успешно справляется с введенными против нее санкциями. Тем не менее, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в Москве "розовых очков не носят" и ожидают усиления санкционного давления. Кроме того, он подчеркивал, что, несмотря ни на что, Россия остается открытой для иностранных инвестиций.