МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российская "дочка" известного американского производителя принтеров HP Inc (Hewlett-Packard), компания ООО "ЭйчПи Инк", начала процесс ликвидации, конечная дата ликвидации — 23 октября следующего года, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Прибыль HP в первом квартале 2022-2023 фингода снизилась вдвое

"Общество с ограниченной ответственностью "ЭйчПи Инк": Организация находится в процессе ликвидации… Срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью 23 октября 2024 года", — говорится в выписке из данных.

Американская компания Hewlett-Packard, производитель компьютерной техники, принтеров и сетевого оборудования, была основана в 1939 году в Калифорнии. В 2014 году Hewlett-Packard объявила о разделении на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.

В России Hewlett-Packard официально появилась в мае 2015 года. В марте 2022 года HP и ряд других крупных зарубежных производителей техники приостановили работу в РФ и поставки устройств и комплектующих в Россию.