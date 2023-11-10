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Российская "дочка" Hewlett-Packard начала процесс ликвидации
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Российская "дочка" известного американского производителя принтеров HP Inc (Hewlett-Packard), компания ООО "ЭйчПи Инк", начала процесс ликвидации, конечная дата ликвидации — 23... ПРАЙМ, 10.11.2023
бизнес, экономика, новости, россия, hp, ликвидация
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российская "дочка" известного американского производителя принтеров HP Inc (Hewlett-Packard), компания ООО "ЭйчПи Инк", начала процесс ликвидации, конечная дата ликвидации — 23 октября следующего года, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
"Общество с ограниченной ответственностью "ЭйчПи Инк": Организация находится в процессе ликвидации… Срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью 23 октября 2024 года", — говорится в выписке из данных.
Американская компания Hewlett-Packard, производитель компьютерной техники, принтеров и сетевого оборудования, была основана в 1939 году в Калифорнии. В 2014 году Hewlett-Packard объявила о разделении на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.
В России Hewlett-Packard официально появилась в мае 2015 года. В марте 2022 года HP и ряд других крупных зарубежных производителей техники приостановили работу в РФ и поставки устройств и комплектующих в Россию.