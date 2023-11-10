ПЕКИН, 10 ноя — ПРАЙМ. Ежегодная глобальная онлайн-распродажа по случаю Дня холостяка стартовала в Китае, ожидается, что в этом году в ней примет участие один миллиард покупателей. Россияне "разлюбили" распродажи, пишет СМИ

Распродажа продлится с 20.00 (15.00 мск) 10 ноября до полуночи 11 ноября (19.00 мск).

Компания Alibaba, впервые организовавшая фестиваль в 2009 году, ожидает в этом году свыше 80 миллионов выгодных предложений на площадках онлайн-торговли, а также участие в распродаже 1 миллиарда покупателей.

День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября — он приурочен к дате, состоящей из четырех единиц. День холостяка начали отмечать в конце 1990-х годов в стенах одного из университетов города Нанкина, студенты которого были в основном мужского пола и еще не имели спутниц жизни. "Одиночки" в этот день делали покупки, чтобы как-то утешить себя. В последние годы эта традиция переросла в тенденцию и китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют масштабные распродажи в этот день.

Первый фестиваль распродаж Alibaba с участием лишь 27 торговых компаний состоялся в 2009 году. Тогда целью мероприятия было привлечение внимания к важности электронной коммерции. Однако за последние годы мероприятие стало самой масштабной распродажей в мире, сумма покупок во время которой превышает масштаб американской "черной пятницы" и "киберпонедельника" вместе взятых.

В прошлом году, согласно данным китайской консалтинговой компании Syntun, объем продаж на площадках онлайн-торговли и платформах для ведения прямых трансляций за период глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае достиг 1,1 триллиона юаней (156,9 миллиарда долларов по курсу на ноябрь 2022 года).