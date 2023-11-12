МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Четверть российских компаний хотят закупить отечественные серверы до конца 2023 года, и чуть меньше — 21% — приобрести системы хранения данных, следует из исследования ГК "Аквариус", имеющегося в распоряжении РИА Новости. Российские IT-компании разработали отраслевой стандарт защиты данных

"Почти половина опрошенных заказчиков планируют закупать (отечественные — ред.) серверы (25%) и системы хранения данных (СХД, 21%) до конца 2023 года. Оставшиеся закупки распределятся на моноблоки (17%), ПК (16%), ноутбуки (11%) и планшеты (10%)", — говорится в исследовании, которое охватило 305 компаний из 16 отраслей.

Там отметили, что в основном о закупке серверов говорили представители научной сферы и финансового сектора — 42% и 30% соответственно. По словам специалистов, такой запрос связан с увеличением объемов обрабатываемой информации. В свою очередь, закупку систем хранения данных до конца года планируют финансовые организации и компании нефтегазового сектора. При этом более трети опрошенных сообщают о сохранении бюджета этого года на уровне 2022 года.

Наибольший рост бюджетных затрат в связи с закупкой — до 20% — будет у компаний сегмента строительства и ЖКХ, а также у финансовой сферы и промышленности, а сокращение бюджетов затронут ряд госпредприятий и компаний из сферы торговли.

В пресс-службе уточнили, что по мере роста спроса на российское оборудование растут и производственные мощности в стране. Уточняется, что на это повлияла в том числе политика протекционизма со стороны Минпромторга России и активная поддержка российских производителей.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что Минцифры и Минпромторг РФ обсуждают запрет параллельного импорта тяжелого компьютерного оборудования — серверов и систем хранения данных — из недружественных стран, по которому есть конкурентные российские аналоги. Позже, в октябре, он заявил, что в России не нужно ограничивать параллельный импорт серверов и систем хранения данных — его стоит сохранить в текущем объеме, но при этом уменьшить возможность ценового демпинга для зарубежного оборудования.