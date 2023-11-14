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https://1prime.ru/business/20231114/842259569.html
Google оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян
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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей компанию Google за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили... ПРАЙМ, 14.11.2023
право, общество , бизнес, новости, google, штраф, суд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей компанию Google за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.
"Google LLC назначен штраф в размере 15 миллионов рублей за совершение административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ", — сказала собеседница агентства.
В это же время в Таганском районном суде Москвы был назначен к рассмотрению протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ (повторное неудаление запрещённой информации), за который Google грозит третий оборотный штраф. Однако судья Марина Орлова отложила слушание на 23 ноября по просьбе представителя компании, не успевшего ознакомиться с материалами дела.