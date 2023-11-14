МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей компанию Google за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. В России могут повысить штрафы за недобросовестные поставки ГСМ

"Google LLC назначен штраф в размере 15 миллионов рублей за совершение административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ", — сказала собеседница агентства.

В это же время в Таганском районном суде Москвы был назначен к рассмотрению протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ (повторное неудаление запрещённой информации), за который Google грозит третий оборотный штраф. Однако судья Марина Орлова отложила слушание на 23 ноября по просьбе представителя компании, не успевшего ознакомиться с материалами дела.