МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Введенные недавно указом президента России Владимира Путина правила возврата валютной выручки заставляют бизнес заниматься имитацией процесса с помощью "круговорота рублей", сообщает издание "Ведомости". ЦБ: рубль подорожал в октябре благодаря продажам валюты экспортерами

По данным авторов материала, если российская фирма проводит за границей сделку за рубли, то ей приходится на них приобретать там валюту для того, чтобы реализовать ее внутри РФ. Таким образом, бизнес теряет деньги из-за двойной конвертации и у него возникают дополнительные сложности, особенно если это касается находящихся под санкциями компаний.

Отмечается, что требования российского законодательства предусматривают возможность продажи 90% валюты, зачисленной на счетах в российских банках, но не менее половины общей суммы, которую фирма получает от исполнения внешнеторговой сделки. При этом вид валюты не важен. Практика значительно ужесточилась по сравнению с прошлым годом.

В Минфине журналистам "Ведомостей" подтвердили, что при получении фирмой дохода в рублях, ей нужно приобрести валюту на внешнем рынке, зачислить ее на счета внутри РФ, а затем продать. Данная возможность у нее есть в течение 30 суток.

Указ о продаже валютной выручки Путин утвердил в октябре с целью поддержания курса рубля. Российская валюта укрепилась к доллару более чем на 8%.