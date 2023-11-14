МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Правительство запустило обсуждение инициативы перенести сервера иностранных разработчиков онлайн-игр в Россию и создать соответствующий регулятор, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке. В России могут создать аналог игры Sims

Инициативу "приземлить" иностранные онлайн-игры в стране предложил глава исполнительного комитета Федерации бокса Умар Кремлев на заседании Совета по развитию спорта 19 октября. Президент Владимир Путин поддержал идею.

"Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ) начал готовить проект закона, в соответствии с которым разработчики будут обязаны открывать представительства в России, переносить серверную инфраструктуру и платить сбор", — сказано в материале.

По словам одного из источников, Минцифры организуют рабочую группу, которая сформулирует ключевые отраслевые определения и пропишет различия между онлайн-казино и играми.