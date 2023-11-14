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2023
https://1prime.ru/business/20231114/842261472.html
Песков прокомментировал сообщения об "имитации" возврата валютной выручки
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Экономический блок правительства России проверит сообщения о трудностях, которые возникают у бизнеса из-за требования о продаже валюты, заявил пресс-секретарь президента страны... ПРАЙМ, 14.11.2023
валюта, рынки, бизнес, новости, россия, дмитрий песков, правительство рф, возврат валютной выручки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Экономический блок правительства России проверит сообщения о трудностях, которые возникают у бизнеса из-за требования о продаже валюты, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Ранее издание "Ведомости" сообщало, что бизнес на фоне возврата валютной выручки при конвертации теряет деньги, вынужден заниматься имитацией процесса с помощью "круговорота рублей".
"Мы видели эти сообщения СМИ, это, конечно, вопрос, который больше относится к сфере деятельности правительства. Конечно, экономический блок, наверное, будет проверять эту информацию. По крайней мере обратит на нее внимание", — сказал Песков
На вопрос о том, допускают ли в Кремле корректировку указа об обязательной продаже валютной выручке, он ответил, что экономический блок может проверить информацию и проработать вопрос.