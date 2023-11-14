МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Экономический блок правительства России проверит сообщения о трудностях, которые возникают у бизнеса из-за требования о продаже валюты, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Антон Силуанов

Силуанов оценил эффективность введенных валютных мер

Ранее издание "Ведомости" сообщало, что бизнес на фоне возврата валютной выручки при конвертации теряет деньги, вынужден заниматься имитацией процесса с помощью "круговорота рублей".

"Мы видели эти сообщения СМИ, это, конечно, вопрос, который больше относится к сфере деятельности правительства. Конечно, экономический блок, наверное, будет проверять эту информацию. По крайней мере обратит на нее внимание", — сказал Песков

На вопрос о том, допускают ли в Кремле корректировку указа об обязательной продаже валютной выручке, он ответил, что экономический блок может проверить информацию и проработать вопрос.