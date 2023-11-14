МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Экономический блок правительства России проверит сообщения о трудностях, которые возникают у бизнеса из-за требования о продаже валюты, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Силуанов оценил эффективность введенных валютных мер

Ранее издание "Ведомости" сообщало, что бизнес на фоне возврата валютной выручки при конвертации теряет деньги, вынужден заниматься имитацией процесса с помощью "круговорота рублей".

"Мы видели эти сообщения СМИ, это, конечно, вопрос, который больше относится к сфере деятельности правительства. Конечно, экономический блок, наверное, будет проверять эту информацию. По крайней мере обратит на нее внимание", — сказал Песков

На вопрос о том, допускают ли в Кремле корректировку указа об обязательной продаже валютной выручке, он ответил, что экономический блок может проверить информацию и проработать вопрос.