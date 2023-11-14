С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в январе-октябре 2023 года достиг 17,5 миллиона человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. В ГД внесли проект о продаже алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах

"С января по октябрь 2023 года аэропорт обслужил 17,5 миллиона пассажиров: 14,6 миллиона на внутренних и 2,9 миллиона на международных рейсах. Петербургская авиагавань опередила по объему перевозок Домодедово и Внуково и заняла второе место в России по пассажиропотоку", — говорится в сообщении.

В январе-октябре прошлого года пассажиропоток аэропорта составлял 15,5 миллиона человек.

Отмечается, что в этом году самыми популярными российскими направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань, наиболее востребованными зарубежными направлениями — Анталья, Стамбул, Минск, Дубай и Ереван.

"Развитие аэропорта Пулково идет в соответствии с поставленной президентом задачей сделать отечественную авиаотрасль конкурентоспособной и гибко реагирующей на все вызовы. Эта работа дает результаты: пассажиропоток стабильно растет, в первую очередь за счет внутренних рейсов. Петербуржцы все активнее путешествуют по России, а гости из других регионов прибывают в Петербург. Модернизация инфраструктуры нашего аэропорта продолжится", — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. В 2022 году аэропорт обслужил 18,2 миллиона пассажиров.