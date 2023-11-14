МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в третьем квартале увеличил общую выручку на 5,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года — до 628,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Магнит" закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress

Розничная выручка также выросла, на 7% — до 623,9 миллиарда рублей. Чистая прибыль увеличилась на 7,8% и составила 17,6 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в третьем квартале составил 42,4 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA — 6,7% на фоне динамики коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, частично компенсированной ростом валовой рентабельности и прочих доходов и расходов.

Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 3,1% на фоне роста LFL среднего чека на 3,8% и снижения LFL трафика на 0,6%.

"Рост торговой площади немного ускорился до 5,8% год к году по сравнению с 5,3% в предыдущем квартале благодаря органическому развитию торговой сети. В отчетном квартале компания открыла (gross) 440 магазинов или 398 магазинов (net). Прирост торговой площади (net) в третьем квартале 2023 года составил 141 тысячу квадратных метров", — добавляется в отчёте.

При этом за девять месяцев общая выручка компании выросла на 7,4% год к году, до 1,858 триллиона рублей, а чистая розничная выручка — на 7,7%, до 1,828 триллиона. В свою очередь сопоставимые продажи возросли на 4,6% на фоне роста среднего чека на 3,4% и роста трафика на 1,2%.

"Магнит" — одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября текущего года сеть насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в России и Узбекистане.