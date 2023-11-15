ДУБАЙ, 15 ноя — ПРАЙМ. Российская компания "Транспорт будущего", занимающаяся разработкой беспилотных авиационных систем (БАС), и индийская Sasaa Electronics Private Limited по производству микроэлектроники подписали меморандум о развитии отрасли беспилотных авиасистем в Индии, включая создание совместного производства, передает корреспондент РИА Новости. В "Рособоронэкспорте" рассказали о решении проблем в расчетах с заказчиками

Соответствующий документ главы двух компаний подписали в Дубае на авиасалоне Dubai Airshow 2023. Отмечается, что это первый выход отечественных систем БПЛА на международный рынок.

Как отметил гендиректор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко, дроны будут использоваться в сельском хозяйстве и при доставке грузов в горную местность в Индии. Он добавил, что "жаркий и влажный климат, высокогорные районы на высоте пяти-шести тысяч метров над уровнем моря" могут стать серьезным вызовом.

"Мы планируем значительно усовершенствовать существующие модели БАС "Транспорта будущего" и разработать новые технологии", — сказал Козаренко.

Согласно прогнозам аналитиков, уже к 2030 году рынок БПЛА в Индии достигнет 5 млрд долларов. Компании планируют занять не менее 25% рынка, что в потенциале будет приносить до 1,3 млрд долларов выручки в год.

Индийская Sasaa Electronics Private Limited начнет сборку российских беспилотных авиасистем (БАС) "Транспорта будущего" в марте 2024 года, сообщил журналистам руководитель компании Ракеш Гоел.

Бизнесмен подчеркнул, что сборка российских дронов начнется в марте 2024 года. "Мы планируем использовать существующую инфраструктуру… Дополнительные инвестиции, их не так уж и много, составят менее 10 миллионов долларов", — рассказал он.

Российские БАС будут использоваться в сельском хозяйстве и при доставке грузов в горную местность в Индии. Гендиректор индийской компании отметил, что благодаря такому сотрудничеству с "Транспортом будущего" городская мобильность и грузовая логистика Индия выйдут на новый уровень.

"Мы вступаем в новую эру комплексных решений в сфере БАС, которые выведут городскую мобильность и грузовую логистику страны на новый уровень в полном соответствии с принципами устойчивого развития", — подытожил Гоел.