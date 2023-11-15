НОВОСИБИРСК, 15 ноя — ПРАЙМ. Дефицит кадров в России существует на фоне расцвета курьерских доставок продуктов, когда "один здоровый мужик приносит другому здоровому мужику пачку молока", об этом стоит задуматься, считает директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов. Набиуллина назвала основную проблему российской экономики

"По всем опросам одна из ключевых проблем бизнеса – это дефицит кадров. Есть такая проблема? Есть… Смотрите, если в городе при дефиците кадров один здоровый мужик приносит другому здоровому мужику пачку молока. Это вообще нормально? Хоть на велике, хоть так. Это все-таки повод задуматься. Нам же так никаких кадров не хватит, если мы круассан будем по всему городу возить… а это крепкие здоровые мужики", — сказал он, выступая на форуме "Дни ритейла в Сибири" в Новосибирске в среду

Кузнецов в связи с этим предложил задуматься об этой проблеме, но признал, что "пока непонятно", что с этим делать.

"Что здесь делать пока непонятно, но, наверное, надо обсудить… Давайте об этом задумываться. Это, конечно, очень весело, очень прикольно, но все-таки, наверное, здесь должны быть все-таки какие-то разумные пределы", — добавил представитель Минпромторга РФ.

В свою очередь, председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов согласился, что тема с курьерами требует обсуждения, но по его словам, "каждый процесс имеет определенную эволюцию", и в этом ключе сервис доставки будет меняться, в частности в сторону автоматизации процесса.

"Может быть не настолько критично, что есть эта армия курьеров. Я бы обратил внимание еще на другую армию – охранников, например. Неоднократно разными специалистами говорилось, что у нас как-то охранников прямо очень много. Поэтому, может быть, куда и следует посмотреть, то это в этом направлении", — сказал он.