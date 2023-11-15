МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший российский оператор кикшеринга Whoosh объявил о первом этапе обратного выкупа акций для формирования программы долгосрочной мотивации сотрудников: в течение года планирует выкупить до 1,35% акций, следует из сообщения компании. В Минпромторге раскрыли влияние курьерских служб на бизнес

"Совет директоров ПАО "Вуш Холдинг" (головная компания Whoosh — ред.) утвердил программу долгосрочной мотивации сотрудников (ПДМ) и первый этап проекта выкупа собственных акций, или же байбэка, для формирования опционного пула", — говорится в сообщении компании.

Максимальное число выкупаемых акций составит 1 500 000 штук (треть потребности для принятой ПДМ). Уставный капитал "Вуш Холдинга" состоит из 111,382 миллиарда акций номиналом 0,01 рубль. Таким образом объем первого этапа buy back составит до 1,35% уставного капитала. "Период приобретения компанией акций — год с даты утверждения программы советом директоров", — уточняется в сообщении.

Программа долгосрочной мотивации сотрудников Whoosh будет проходить до 30 июня 2027 года. Максимальное количество акций, которые планируется приобрести в опционный пул, — 4 500 000 штук, что составляет около 4% уставного капитала. "Участники ПДМ имеют право исполнить опционы по номинальной цене по итогам 2024, 2025 и 2026 годов при достижении целевых показателей EBITDA, утвержденных советом директоров", — пояснили в Whoosh.

Для обеспечения программы долгосрочной мотивации Whoosh планирует утвердить новые программы buy back, "чтобы общее число бумаг и срок действия программ обратного выкупа соответствовали параметрам программы мотивации".

"Мы видим растущий объем акций в свободном обращении (free-float), образовавшийся в связи с частичным выходом из капитала некоторых инвесторов ранней стадии, к тому же программа поэтапная. В связи с этим мы не ожидаем, что байбэк существенно повлияет на объем акций free-float", — прокомментировал СЕО компании Дмитрий Чуйко.