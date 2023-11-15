МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал принять в первом чтении законопроект об особенностях перехода акций или долей российских экономически значимых организаций (ЭЗО) от иностранных холдингов в прямое владение, допускающий их получение не только россиянами, но и иностранцами. Матвиенко призвала чиновников не использовать иностранные слова

"Механизм перехода акций холдинговых компаний от иностранных управленцев из недружественных стран к косвенным владельцам акций в России позволит защитить экономические интересы нашей страны и вернуть под свой контроль экономически значимые организации. Это необходимые меры. При этом мы идем по закону, в отличие от западных стран, блокирующих работу компаний, конфискующих и продающих активы", – заявил журналистам соавтор законопроекта, глава комитета Сергей Гаврилов.

Принятый этим летом закон позволяет через суд исключать из структуры владения экономически значимых российских компаний и банков иностранные холдинговые компании, связанные с недружественными странами. Этот антисанкционный закон вступил в силу 4 сентября. Перечень ЭЗО формирует правительство. Для попадания в него российская организация должна соответствовать одному или нескольким критериям — например, это может быть системно значимый банк или компания, группа которой имеет в штате более 4 тысяч сотрудников.

Действующий закон предусматривает, что после решения суда о приостановке прав иностранной холдинговой компании у граждан и резидентов РФ возникает обязанность вступить в прямое владение акциями/долями экономически значимой организации. Законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов, оставляет эту обязанность, но добавляет право вступить в прямое владение для лиц, не являющихся гражданами или резидентами РФ. В Минпромторге раскрыли влияние курьерских служб на бизнес

При этом прописывается, что сама ЭЗО после решения суда должна в течение 20 рабочих дней направить извещения всем известным ей лицам, которые косвенно владели акциями/долями. Далее гражданам и резидентам РФ дается три месяца со дня получения извещения на то, чтобы они направили в ЭЗО заявление, содержащее информацию для вступления в прямое владение акциями/долями. Если они нужное заявление не подали, Росфинмониторинг будет направлять таким "уклонистам" предписания устранить нарушения с конкретным сроком.

А иностранцы, которые хотят реализовать свое право на вступление в прямое владение, могут направить такое заявление в течение четырех месяцев со дня решения суда. Но если вдруг это иностранное юрлицо опять окажется холдингом, связанным с недружественной страной, его корпоративные права можно будет приостановить по этому же закону.

Кроме того, при таком переходе акций/долей в прямое владение исключается необходимость получения согласия Банка России (если речь о банке или другой финансовой организации), правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями или ФАС, привлечения уполномоченного федерального органа для определения цены размещения акций ЭЗО, соблюдения требований о преимущественном приобретении акций (долей) ЭЗО и об одобрении сделки с заинтересованностью.

"Мы концептуально поддерживаем законопроект, потому что он важный", — сказал на заседании комитета первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.