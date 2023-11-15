НОВОСИБИРСК, 15 ноя — ПРАЙМ. Торговля в современных российских условиях должна стать локомотивом развития промышленности и "выращивать производство", это путь, по которому последние 30-40 лет развивался Китай, считает директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов. Бизнес пожаловался на нормы возврата валютной выручки, пишут СМИ

"Торговля наша — очень современная, это одна из отраслей, которые действительно сейчас находится на уровне всех мировых <…> Торговля должна давать импульс в производство, должна выращивать производство. Ровно так последние 30-40 лет развивается Китай", — сказал он в среду, выступая на форуме "Дни ритейла в Сибири" в Новосибирске.

Он считает, что в настоящее время России необходим путь протекционизма, то есть выращивания и поддержки собственных производителей, а локомотивом "новой индустриализации" должна стать торговля.

"Не производитель приходит в торговлю с товаром <…>, а торговля идет к производителю (производитель — это некий набор мощностей, компетенций, инженеров и прочее) и говорит "мне нужен такой чайник, я его буду брать столько-то тысяч штук за такую-то цену", и дальше производитель с инженерами делает этот чайник. Если мы будем бояться сделать плохой чайник, мы ничего не сделаем <…> Лет 20 назад "китайский" было синонимом того, что это низкое качество. Сейчас мы можем так сказать? Нет", — сказал Кузнецов. В Минпромторге раскрыли влияние курьерских служб на бизнес

По его словам, в сегодняшней ситуации роста розничной торговли в России, необходимо идти именно по этому пути.

"Если мы не пойдем по этому пути, мы пропустим тот шанс, который нам сейчас дается. Розница у нас растет очень неплохо. У нас последние цифры январь-сентябрь оборот розничной торговли прибавил 4,7%, это очень хорошо. У нас оборот общественного питания прибавил 13,1% — очень хорошо. Причем в регионах рост больше, чем в центральной части России. Доходы населения — +5,1%. Нам нельзя упускать этот шанс", — сказал представитель Минпромторга РФ.

Он пояснил, что, исходя из этой ситуации, необходимо перейти на политику "здорового протекционизма". Этому, по его словам, будет способствовать новый "Закон о российской полке".

"Его суть заключается в том, что розница должна будет иметь определенное количество товаров в выкладке на полке (пока речь идет о непродовольственных товарах) российского производства. Это значит, что производство находится в России, производство неподконтрольно иностранцам и бренд неподконтролен иностранцам. Нам не нужно дальше выращивать чужие бренды <…> без помощи розницы сделать это сейчас невозможно <…> Нужно сейчас, чтобы этот путь полностью разделил бизнес. Этот путь правильный", — добавил он.