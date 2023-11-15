РИМ, 15 ноя — ПРАЙМ. Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) оштрафовало шесть энергетических компаний страны, включая подразделения ведущих национальных групп Enel и Eni, более чем на 15 миллионов евро за существенное увеличение тарифов на электроэнергию и газ вопреки решениям местных властей, говорится в сообщении, которое в среду размещено на сайте антимонопольного регулятора. Италия намеренно саботирует новый пакет помощи Украине, пишет СМИ

По оценке AGCM, эти компании "ввели агрессивную коммерческую практику, принуждая потребителей соглашаться на изменения контрактов, связанные с повышением цен на электроэнергию и газ". Это противоречило положением принятого в августе 2022 года правительственного декрета о предоставлении помощи гражданам и предприятиям в связи с турбулентной ситуацией на энергетических рынках.

"В контексте острых критических проблем в энергетической отрасли со значительным ростом стоимости для конечных потребителей эта норма запретила одностороннее повышение цен на поставки электроэнергии и газа с 10 августа 2022 года до 30 июня 2023 года. Тем не менее, компании Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia и Edison Energia разослали потребителям письма, вынуждая их согласиться с изменением цен в вышеупомянутый период, что привело к значительному увеличению счетов их клиентов", — говорится в сообщении.

Антимонопольная служба наложила на Enel и Eni штрафы в размере соответственно 10 миллионов и 5 миллионов евро. Энергетические гиганты в одностороннем порядке повысили тарифы на электричество и газ для более чем 4 миллионов потребителей. При этом они воспользовались положениями контрактов, которые позволяют компаниям по своему усмотрению решать вопрос об изменении цен после истечения срока действия начального коммерческого предложения.

В сообщении AGCM подчеркивается, что максимальный штраф в размере 10 миллионов евро, наложенный на Enel, впервые применяется в Италии с момента внесения изменений в Кодекс прав потребителей.

Год назад государственное Управление по регулированию энергии, сетей и окружающей среды Италии (Arera) установило, что в третьем квартале 2022 года так называемая "единая национальная цена электроэнергии" увеличилась почти в четыре раза по сравнению с первым кварталом.