Антимонопольная служба Италии оштрафовала 6 энергокомпаний за увеличение тарифов
РИМ, 15 ноя — ПРАЙМ. Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) оштрафовало шесть энергетических компаний страны, включая подразделения ведущих национальных групп Enel и Eni, более чем на 15 миллионов евро за существенное увеличение тарифов на электроэнергию и газ вопреки решениям местных властей, говорится в сообщении, которое в среду размещено на сайте антимонопольного регулятора.
По оценке AGCM, эти компании "ввели агрессивную коммерческую практику, принуждая потребителей соглашаться на изменения контрактов, связанные с повышением цен на электроэнергию и газ". Это противоречило положением принятого в августе 2022 года правительственного декрета о предоставлении помощи гражданам и предприятиям в связи с турбулентной ситуацией на энергетических рынках.
"В контексте острых критических проблем в энергетической отрасли со значительным ростом стоимости для конечных потребителей эта норма запретила одностороннее повышение цен на поставки электроэнергии и газа с 10 августа 2022 года до 30 июня 2023 года. Тем не менее, компании Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia и Edison Energia разослали потребителям письма, вынуждая их согласиться с изменением цен в вышеупомянутый период, что привело к значительному увеличению счетов их клиентов", — говорится в сообщении.
Антимонопольная служба наложила на Enel и Eni штрафы в размере соответственно 10 миллионов и 5 миллионов евро. Энергетические гиганты в одностороннем порядке повысили тарифы на электричество и газ для более чем 4 миллионов потребителей. При этом они воспользовались положениями контрактов, которые позволяют компаниям по своему усмотрению решать вопрос об изменении цен после истечения срока действия начального коммерческого предложения.
В сообщении AGCM подчеркивается, что максимальный штраф в размере 10 миллионов евро, наложенный на Enel, впервые применяется в Италии с момента внесения изменений в Кодекс прав потребителей.
Год назад государственное Управление по регулированию энергии, сетей и окружающей среды Италии (Arera) установило, что в третьем квартале 2022 года так называемая "единая национальная цена электроэнергии" увеличилась почти в четыре раза по сравнению с первым кварталом.
https://1prime.ru/business/20231115/842272608.html