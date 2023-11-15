МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ завершила проверку Wildberries, компания изменила порядка 20 положений, регламентирующих отношения маркетплейса, продавцов и покупателей, говорится в релизе надзорного ведомства. Минпромторг призвал отрегулировать деятельность маркетплейсов

"В рамках проверки, организованной по поручению генерального прокурора Игоря Краснова, дана правовая оценка применяемым ООО "Вайлдберриз" правилам пользования торговой онлайн-площадкой. В ходе надзорных мероприятий компанией изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей", — говорится в сообщении.

В частности, уточняется, что исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее. Срок доставки товара теперь может быть продлен только по согласованию с потребителем. Также зафиксировано право гражданина отказаться от приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств, и сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара.

Кроме того, уточняет ведомство, онлайн-площадка тестирует новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет Wildberries.

"Возможность компенсации расходов маркетплейсу по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях. К ним относятся: низкая доля выкупа покупателем; значительные расстояния транспортировки, а также особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные у населения, часто подменяемые недобросовестными клиентами в пунктах выдачи)", — уточняется в релизе.

При этом покупатель в момент оформления заказа теперь заранее информируется о сумме возможной компенсации продавцу в случае возврата товара, отмечают в ведомстве.