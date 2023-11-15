МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Компания Headhunter, онлайн-сервис по подбору персонала, выплатила налог на сверхприбыль — windfall tax — 31 октября в размере 268 миллионов рублей, следует из отчета компании за третий квартал 2023 года. Минфин не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль

"4 августа 2023 года были приняты поправки к Налоговому кодексу России, вводящие единовременный платеж в государственный бюджет. Группа начислила windfall tax в размере 268 миллионов рублей в строке "Расходы по подоходному налогу" в промежуточном сокращенном сводном отчете о доходах и совокупном доходах за три месяца, закончившихся 30 сентября 2023 года. Windfall tax был выплачен 31 октября 2023 года", — говорится в отчете.

Согласно данным в отчете, выручка Headhunter в третьем квартале 2023 года составила 8,4 миллиарда рублей — это на 76,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В компании это связывают с растущим спросом на поиск кандидатов, увеличением количества платящих клиентов. Как указано в отчете, количество платящих клиентов выросло на 30,8%, до 341,5 тысячи.

Чистая прибыль составила 4,2 миллиарда рублей, за год этот показатель вырос почти в три раза. Скорректированная EBITDA за этот период вырос в два раза, до 5,2 миллиарда рублей. В документе указано, что динамика скорректированной EBITDA обусловлена ростом выручки — это частично нивелировало увеличение расходов на маркетинг и персонал.

Компания заявила о планах выплатить windfall tax в августе 2023 года. По расчетам руководства компании, его сумма могла составить от 268 миллионов рублей (если он будет уплачен до 30 ноября 2023 года) до 536 миллионов рублей (если он будет уплачен после 30 ноября 2023 года).

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