МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Актер Михаил Боярский в течение последних шести месяцев избавился от своих долей в трех юридических лицах, сообщил телеканал "78". На замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь нашелся покупатель

В частности, в июле он передал своему родственнику Николаю Боярскому 30%-ную долю в компании "Лайт", которая специализируется на аренде и управлении имуществом.

В октябре артист переоформил на Альфию Тенишеву долю в фирме "Хаус-Маркет", а в ноябре передал Елене Косцовой долю в организации "Автотранс".

В марте Боярский заявил, что планирует завершить карьеру в связи с ухудшением здоровья, а также с тем, что выступления на сцене не приносят ему столько удовольствия, как ранее. Позднее он пояснил, что имел в виду отсутствие перспектив "в плане работ над новыми пьесами".

Михаил Боярский — народный, заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино, певец. Родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде.