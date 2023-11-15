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2023-11-15T16:35:36+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231115/842276711.html
Михаил Боярский принял решение выйти из бизнеса
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Актер Михаил Боярский в течение последних шести месяцев избавился от своих долей в трех юридических лицах, сообщил телеканал "78". В частности, в июле он передал своему... ПРАЙМ, 15.11.2023
общество , бизнес, новости, россия, санкт-петербург, михаил боярский, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Актер Михаил Боярский в течение последних шести месяцев избавился от своих долей в трех юридических лицах, сообщил телеканал "78".
В частности, в июле он передал своему родственнику Николаю Боярскому 30%-ную долю в компании "Лайт", которая специализируется на аренде и управлении имуществом.
В октябре артист переоформил на Альфию Тенишеву долю в фирме "Хаус-Маркет", а в ноябре передал Елене Косцовой долю в организации "Автотранс".
В марте Боярский заявил, что планирует завершить карьеру в связи с ухудшением здоровья, а также с тем, что выступления на сцене не приносят ему столько удовольствия, как ранее. Позднее он пояснил, что имел в виду отсутствие перспектив "в плане работ над новыми пьесами".
Михаил Боярский — народный, заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино, певец. Родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде.