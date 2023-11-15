МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно проработать привлечение частного бизнеса к строительству взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропортах. Гражданская авиация набирает обороты, заявил Мишустин

Глава кабмина затронул эту тему во время осмотра выставки "Транспорт России". "Я бы хотел остановиться на очень значимом проекте — строительство взлетно-посадочных полос. Для всей страны это очень значимо. Надо дать возможность реализации государственно-частного партнерства для строительства полос — естественно, под полным контролем Росавиации и Минтранса", — обозначил задачу он.

Мишустин отметил, что нужно публично объяснить, как частный бизнес может участвовать в создании ВПП, "и дать возможность в том числе и частным компаниям, и регионам инвестировать средства в строительство полос". "Давайте как можно быстрее придем к общему знаменателю. Надеюсь, что под руководством Андрея Рэмовича (Белоусова, первого вице-премьера — ред.) мы в ближайшее время рассмотрим механизм доступа для всех заинтересованных лиц", — указал премьер.<

Во время обхода экспозиции ему в целом рассказали о результатах и дальнейших планах такой работы. Несколько недель назад была введена в строй новая ВПП в аэропорту Магнитогорска длиной 3 250 метров. Реконструкция была проведена за пять месяцев — руководитель Росавиации Дмитрий Ядров признался, что сначала ему даже не верилось в такие сроки. "Верить всегда надо. Но доверять и проверять", — посоветовал Мишустин.

Ядров отметил, что в этой сфере удалось задать высокую планку: если за 2019-2022 годы суммарно было введено 17 ВПП, то только в этом году будет запущено 13.