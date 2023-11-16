МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о передаче Калининградской области полномочий РФ по господдержке предпринимателей региона. На рассмотрение Думы его планируется вынести 28 ноября. Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета

Документ, внесенный правительством РФ, разработан в целях корректировки формы обеспечения поддержки юридических лиц, работающих в Калининградской области, и резидентов расположенной в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ). Он предусматривает, что c 2024 года полномочия РФ по господдержке таких предпринимателей перейдут к Калининградской области. Источником финансового обеспечения господдержки станет субвенция из федерального бюджета, которая носит целевой характер и не может использоваться на другие цели.

"Законопроект учитывает изменения бюджетного законодательства и устанавливает, что с 1 января 2024 года Калининградская область будет получать субвенции вместо иных межбюджетных трансфертов, которые она ранее получала на государственную поддержку юридических лиц и резидентов особой экономической зоны с 2016 года", — сообщил на заседании комитета заместитель директора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ Александр Солдатов.

По его данным, за весь этот период Калининградской области было предоставлено 299,7 миллиарда рублей иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, которые "регион доводит до инвесторов, чтобы обеспечить неухудшение условий и сохранить конкурентоспособность региона по сравнению с общероссийскими условиями работы".

На сегодняшний день в Калининградской области действуют 122 соглашения, по которым инвесторам предоставляются субсидии, благодаря чему удалось сохранить 17,5 тысяч рабочих мест, сказал замглавы департамента. Эти субсидии юрлица могут тратить на выплату зарплаты, уплату налогов, таможенных платежей, страховых взносов. "По сути, это возмещение затрат", — пояснил Солдатов.

На ближайшие три года, по его словам, в федеральный бюджет заложено 61,8 миллиарда рублей на предоставление Калининградской области субвенций по новому формату: в 2024 году – 18,6 миллиарда, в 2025 году – 20,6 миллиарда, в 2026 году – 22,6 миллиарда рублей.