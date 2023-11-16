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2023
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Суд оштрафовал издателя игр за отказ локализовать данные россиян
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Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей издателя компьютерных игр Proxima за отказ локализовать персональные данные россиян,... ПРАЙМ, 16.11.2023
бизнес, новости, суд, штраф, данные
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей издателя компьютерных игр Proxima за отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости.
"Proxima Beta Pte. Limited признана виновной в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллиона рублей", — огласила решение судья Александра Михалева.
Это наказание — минимальное по данной части статьи.
Представитель компании на заседании заявил, что признает вину на момент составления Роскомнадзором протокола. Но пояснил, что это было непреднамеренно, так как компания не успела заключить договор с российской фирмой о локализации данных пользователей. Он настаивал, что с 1 ноября компания локализует данные на территории РФ и соблюдает местное законодательство, просил суд ограничиться предупреждением.