МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) не исключает пересмотр финансовых показателей на 2024 год из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ, рассказал РИА Новости гендиректор компании Евгений Дитрих в рамках "Транспортной недели — 2023". Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

"Существенное влияние на работу на российском рынке лизинга начинает оказывать повышение ключевой ставки… Эксперты прогнозируют, что высокая ключевая ставка сохранится в долгосрочном периоде. Это может привести в 2024 году к "схлопыванию" корпоративных сегментов. Мы ожидаем снижения рынка лизинга до 30%. На этом фоне ГТЛК не исключает пересмотр инвестиционного плана и финансовых показателей на 2024 год", — сказал он.

Дитрих отметил, что стоимость активов в настоящее время растет из-за ослабления рубля. При этом привлечение средств для их заказа становится дороже.

Несмотря на это, ГТЛК сохраняет планы на положительный финансовый результат по итогам 2023 года. Компания уже перевыполнила годовой план по объему нового бизнеса на 43%, до 126 миллиардов рублей без учета проектов Фонда национального благосостояния (ФНБ).

ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.