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Актер Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве
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Актер Павел Деревянко высказался в беседе с изданием "Газета.ру" по поводу предъявляемых ему обвинений в совершении мошенничества на миллионы рублей. По его словам, он сам... ПРАЙМ, 16.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Актер Павел Деревянко высказался в беседе с изданием "Газета.ру" по поводу предъявляемых ему обвинений в совершении мошенничества на миллионы рублей.
По его словам, он сам является жертвой своих партнеров по криптовалютной компании и намерен разбираться с ними в суде.
"Нет, эти люди сами мошенники. Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили», — заявил Деревянко.
Ранее с заявлением на актера обратился в полицию предприниматель, который вложил средства в указанную криптокомпанию. По словам бизнесмена, он подписал три договора займа с Деревянко и его партнером Григорием Мулузяном и с конца сентября 2023 года инвестировал в фирму более миллиона рублей, но спустя год никакой прибыли не получил.
Позднее выяснилось, что обманутых инвесторов намного больше и суммарно они требуют с актера 35 миллионов рублей.
Павел Деревянко — российский актер театра и кино, родился 2 июля 1976 года в Таганроге.