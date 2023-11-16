МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Актер Павел Деревянко высказался в беседе с изданием "Газета.ру" по поводу предъявляемых ему обвинений в совершении мошенничества на миллионы рублей. Михаил Боярский принял решение выйти из бизнеса

По его словам, он сам является жертвой своих партнеров по криптовалютной компании и намерен разбираться с ними в суде.

"Нет, эти люди сами мошенники. Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили», — заявил Деревянко.

Ранее с заявлением на актера обратился в полицию предприниматель, который вложил средства в указанную криптокомпанию. По словам бизнесмена, он подписал три договора займа с Деревянко и его партнером Григорием Мулузяном и с конца сентября 2023 года инвестировал в фирму более миллиона рублей, но спустя год никакой прибыли не получил.

Позднее выяснилось, что обманутых инвесторов намного больше и суммарно они требуют с актера 35 миллионов рублей.

Павел Деревянко — российский актер театра и кино, родился 2 июля 1976 года в Таганроге.