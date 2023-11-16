МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий российских экспортеров предоставлять Банку России информацию о валютных активах и обязательствах своих "дочек", в том числе зарубежных. Экспортеры будут сообщать ЦБ планы по валютным активам и пассивам

Документ, внесенный правительством, уточняет порядок представления резидентами — субъектами внешнеэкономической деятельности в ЦБ информации об активах и обязательствах, номинированных и (или) подлежащих оплате в иностранных валютах в пользу нерезидентов, для более полной оценки валютных рисков в условиях санкций.

Предлагаемые изменения, согласно пояснительной записке, направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка, на фоне реализующихся геополитических рисков.

В закон "О валютном регулировании и валютном контроле" вносятся изменения, которые обязывают резидентов с 1 января 2024 года предоставлять ЦБ информацию не только о своих валютных активах и обязательствах, но и о подобных активах и обязательствах дочерних хозяйственных обществ, в том числе находящихся за пределами России (при их наличии).

При этом унифицируются требования к составлению и представлению резидентами-экспортерами информации о валютных активах и обязательствах на консолидированной основе. Состав, форму, сроки, порядок составления и представления резидентами этой информации будет устанавливать своим нормативным актом Банк России по согласованию с Минфином и Минэкономразвития РФ.

При этом исключаются обязанность ЦБ размещать на своем официальном сайте перечень экспортеров, которые предоставляют ему соответствующую информацию. Банк России сам будет устанавливать порядок информирования резидентов об их включении в этот перечень.