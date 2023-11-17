БЕЛГРАД, 17 ноя — ПРАЙМ. Российские творожные сырки "Коровка из Кореновки" стали очень популярны в Сербии, их продажи постоянно растут, заявил РИА Новости глава компании —дистрибьютора Višnjevi sad (Вишневый сад) Мариян Стричевич. Сербия рассчитывает договориться с Болгарией об акцизе на российский газ

В крупнейшем Белградском выставочно-ярмарочном комплексе 16-19 ноября во второй раз проходит мероприятие Wine Vision by Open Balkan с участием 600 производителей вина и продуктов питания из 28 стран. Среди них 260 сербских, 74 северомакедонских и 21 албанская фирма. Основной акцент сделан на вине и сопутствующих продуктах, но также представлены 50 производящих ракию — крепкий фруктовый дистиллят — предприятий. Один из залов экспозиции полностью посвящен продуктам питания.

"Мы — эксклюзивные дистрибьютеры Кореновского молочно-консервного комбината в Сербии, импортируем "Коровку из Кореновки". Это исключительная продукция, отмечаем огромный рост и планируем расширять ее продажи. Недавно мы начали с сырками, которые нашли своего покупателя в Сербии и так хорошо продаются, что мы удивлены. В этом году мы поставили уже около 1 миллиона штук, это около 500 тысяч евро", — заявил агентству Стричевич.

По словам основателя компании-импортера, сейчас "Коровка из Кореновки" активно продается на заправках Нефтяной индустрии Сербии (NIS) и с февраля ожидается в двух больших розничных сетях. Также Višnjevi sad планирует возобновить поставки собственной, в том числе алкогольной, продукции в Россию.

"Сотрудничество с РФ мы начали в 2019 году, работали очень успешно, наша продукция премиального класса была представлена в "Азбуке вкуса" и мы работали с АЗС "Газпрома". После начала СВО, к сожалению, из-за курса рубля наша продукция, вероятно, стала дороговатой. Но мы уже в следующем году ожидаем возвращения в Россию, стабилизации всего, и очень ценим российских братьев, которые полюбили наши соки, джемы и айвар (овощную икру из перцев — ред.)", — отметил Старчевич.

Он также рассказал, что ведет переговоры с одной из крупнейших российских сетей по продаже алкогольных напитков и надеется, что "к 23 февраля, Дню защитника Отечества, представит свою продукцию на полках в России".