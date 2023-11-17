СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — ПРАЙМ. В Крыму будут прорабатывать вопрос возможной национализации находящегося в Ялте отеля Софии Ротару, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Бывшие активы Коломойского* выставят на продажу в Крыму

Он отметил, что певица ничего хорошего для полуострова и его жителей не сделала.

Константинов напомнил, что в республике продолжает работать антитеррористическая комиссия и до принятия конкретных решений ее деятельность не освещается.

"Если есть вопрос, касающийся национализации ее имущества, будем его решать…От того, что она владела у нас недвижимостью, крымчанкой она не стала. Она никогда не была солидарна с нами, не разделяла нашу позицию по многим важным и принципиальным для нас вопросам, только использовала Крым, когда ей это было выгодно", — пояснил он.

Ранее крымский парламент национализировал имущество некоторых украинских политиков и олигархов, которые связаны с киевским режимом и совершают в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

Отель Ротару "Вилла София" расположен на набережной Ялты. Он закрыт уже несколько лет и выставлен на продажу.