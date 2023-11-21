МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило постановление с новыми требованиями касательно раскрытия отчетности отечественными компаниями по их зарубежными операциям, пишет издание "Коммерсант". Правительство одобрило идею о штрафах за непродажу валютной выручки

Сообщается, что, в соответствии с новым постановлением, резиденты должны будут раз в квартал отчитываться в ФНС о своих зарубежных операциях и активах на заграничных счетах. Кроме того, как говорится в материале, компании должны будут предоставлять данные о выручке, остающейся на зарубежных счетах, и третьих лицах, принимающих участие во взаимных расчетах внешнеэкономической деятельности компаний.

Кроме того, теперь фирмам необходимо указывать объем как наличных, так и безналичных списаний и поступлений за квартал для предоставления возможности налоговым органам отслеживать объемы валюты, которая остается на счетах экспортеров.

Издание отмечает, что целью постановления является осуществление мер по улучшению сбалансированности валютного рынка.

Ранее поступила информация, что правительство России одобрило инициативу о введении штрафов за непродажу валютной выручки компаниями.