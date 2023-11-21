МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Американские Apple и Microsoft остаются самыми дорогими брендами мира, следует из ежегодного рейтинга компании Interbrand Corp. В России Apple и TikTok пригрозили новыми штрафами

Так, стоимость бренда Apple оценивается в 502,7 миллиарда долларов, а Microsoft — в 316,7 миллиарда.

На третьем и четвертом местах по-прежнему находятся Amazon и Google со 276,9 миллиарда и 260,26 миллиарда долларов. Пятое и шестое место, как и год назад, продолжают занимать Samsung и Toyota.

Седьмое место теперь занимает Mercedes-Benz, поменявшись позициями с Coca-Cola, которая теперь на восьмом. Девятую позицию занял Nike, а десятое — BMW.

"Airbnb стал самым растущим брендом в этом году, его стоимость выросла на 21,8%. Он также подскочил на восемь позиций в таблице (с 54-го на 46-е место), несмотря на то, что вошел в рейтинг только в прошлом году", — также говорится в сообщении. При этом Interbrand отмечает, что общая стоимость 100 самых дорогих корпоративных брендов мира выросла на 5,7% в годовом выражении.

Компания Interbrand образована в 1974 году и специализируется на бренд-консалтинге. Оценка стоимости брендов компаний производится Interbrand по собственной методике.