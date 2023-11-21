МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Клиенты маркетплейса Wildberries столкнулись с нарушениями в работе сервиса — как в мобильном приложении, так и веб-версии, передает корреспондент агентства РИА Новости. Платный возврат товара на Wildberries признали законным

При попытке найти какой-либо товар появляется страница "Ничего не нашлось. У нас 80 миллионов товаров, но ни один из них не подходит под этот запрос".

К тому же, пользователи недовольны тем, что товары, которые уже были ранее добавлены в корзину, стали недоступны. Сервис предлагает добавить в лист ожидания.

"На сайте Wildberries наблюдается технический сбой. Мы работаем над оперативным восстановлением сервиса", — сообщила компания агентству.