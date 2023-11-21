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Пользователи Wildberries столкнулись со сбоями в работе маркетплейса
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Клиенты маркетплейса Wildberries столкнулись с нарушениями в работе сервиса — как в мобильном приложении, так и веб-версии, передает корреспондент агентства РИА Новости. При... ПРАЙМ, 21.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Клиенты маркетплейса Wildberries столкнулись с нарушениями в работе сервиса — как в мобильном приложении, так и веб-версии, передает корреспондент агентства РИА Новости.
При попытке найти какой-либо товар появляется страница "Ничего не нашлось. У нас 80 миллионов товаров, но ни один из них не подходит под этот запрос".
К тому же, пользователи недовольны тем, что товары, которые уже были ранее добавлены в корзину, стали недоступны. Сервис предлагает добавить в лист ожидания.
"На сайте Wildberries наблюдается технический сбой. Мы работаем над оперативным восстановлением сервиса", — сообщила компания агентству.