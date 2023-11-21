2023-11-21T13:12:41+03:00
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2023
https://1prime.ru/business/20231121/842324685.html
Wildberries восстановил работу сайта и приложения
Бизнес
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Wildberries восстановил работу своего сайта и мобильного приложения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Работа сайта и мобильного приложения Wildberries... ПРАЙМ, 21.11.2023
бизнес, новости, wildberries, мобильное приложение, сайт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Wildberries восстановил работу своего сайта и мобильного приложения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Работа сайта и мобильного приложения Wildberries восстановлена", — сообщили в пресс-службе.
Ранее во вторник Wildberries сообщил о техническом сбое на сайте. Пользователи также заметили проблемы в работе сайта, а также мобильного приложения. Они жаловались на том, что не могут найти товары, а также на то, что товары, которые уже были добавлены в корзину, стали недоступными. Сервис предлагал добавить их в лист ожидания.