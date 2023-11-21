МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Wildberries восстановил работу своего сайта и мобильного приложения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Приложение ПСБ заработало штатно

"Работа сайта и мобильного приложения Wildberries восстановлена", — сообщили в пресс-службе.

Ранее во вторник Wildberries сообщил о техническом сбое на сайте. Пользователи также заметили проблемы в работе сайта, а также мобильного приложения. Они жаловались на том, что не могут найти товары, а также на то, что товары, которые уже были добавлены в корзину, стали недоступными. Сервис предлагал добавить их в лист ожидания.