МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Следует продолжать оказывать поддержку отечественным производителям оборудования, включая в области горнолыжного туризма, занимающих ниши, которые освободились после ухода западных компаний, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал повышать скорость и комфорт общественного транспорта

Глава государства провел совещание с членами правительства. Зампредседателя кабмина Дмитрий Чернышенко доложил, что Россия из-за санкций оказалась отрезанной от импортного оборудования. По его словам, сейчас отечественные производители уже закрывают существенную часть потребностей в горнолыжной отрасли.

"Развитие собственного производства в этой многогранной сфере — это обратная сторона, а в данном случае позитивная сторона медали, связанная с тем, чем нас пытались наградить, с этими санкциями. То, что это получается у нас, у правительства получается, это очень здорово", — сказал Путин.

Он призвал продолжать поддерживать российских производителей, которые заняли освободившиеся ниши.