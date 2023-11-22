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Путин призвал поддерживать отечественных производителей оборудования
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Следует продолжать оказывать поддержку отечественным производителям оборудования, включая в области горнолыжного туризма, занимающих ниши, которые освободились после ухода... ПРАЙМ, 22.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Следует продолжать оказывать поддержку отечественным производителям оборудования, включая в области горнолыжного туризма, занимающих ниши, которые освободились после ухода западных компаний, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства провел совещание с членами правительства. Зампредседателя кабмина Дмитрий Чернышенко доложил, что Россия из-за санкций оказалась отрезанной от импортного оборудования. По его словам, сейчас отечественные производители уже закрывают существенную часть потребностей в горнолыжной отрасли.
"Развитие собственного производства в этой многогранной сфере — это обратная сторона, а в данном случае позитивная сторона медали, связанная с тем, чем нас пытались наградить, с этими санкциями. То, что это получается у нас, у правительства получается, это очень здорово", — сказал Путин.
Он призвал продолжать поддерживать российских производителей, которые заняли освободившиеся ниши.