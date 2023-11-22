МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год. Силуанов прокомментировал выплаты бизнесом налогов на сверхприбыль

"Давайте на 2024-й продлим", — сказал он и отметил, что данное решение не должно касаться объектов высокого и чрезвычайно высокого риска.