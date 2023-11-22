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2023
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Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса
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Президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год. "Давайте на 2024-й... ПРАЙМ, 22.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год.
"Давайте на 2024-й продлим", — сказал он и отметил, что данное решение не должно касаться объектов высокого и чрезвычайно высокого риска.