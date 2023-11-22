МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Число товарных знаков, зарегистрированных российскими компаниями и гражданами, за последние полтора года выросло более чем на треть, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

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Роспатент зарегистрировал товарный знак певца Игоря Николаева

"На сегодняшний момент Роспатентом зарегистрировано всего по стране более 860 тысяч товарных знаков. И, как Вы и отметили, из них российским компаниям и гражданам принадлежит уже более половины — если быть точным, 490 тысяч. Причем за последние полтора года число таких знаков, которые принадлежат нашим компаниям, выросло более чем на треть", — сказал Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, в этом году из общего числа заявок, которые поступили в Роспатент, 85% было от компаний с российской "пропиской". "Наиболее активно сейчас регистрируются торговые марки одежды и обуви, программного обеспечения, фармацевтики, бытовой химии, парфюмерии и косметики, кондитерских и хлебобулочных товаров", — рассказал Решетников.

Он напомнил, что правительство в текущем году разрешило регистрировать товарные знаки не только юрлицам и предпринимателям, но и любому гражданину. "Это важно для самозанятых, которые продают свою продукцию на маркетплейсах", — пояснил глава Минэкономразвития.

По его словам, данные Росаккредитации подтверждают, что увеличение числа российских товарных знаков сопровождается и ростом производства товаров в стране. "В этом году российских производителей, которые отсертифицировали товары, те, что подлежат сертификации, стало на 2 тысячи больше — плюс 18%. Это продукция легкой промышленности — у нас число производителей на 80% выросло, товары для детей и подростков — в 1,5 раза, детские игрушки — на 20%, мебель — на 30%", — привел Решетников данные Росаккредитации.