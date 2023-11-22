МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Число товарных знаков, зарегистрированных российскими компаниями и гражданами, за последние полтора года выросло более чем на треть, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. Роспатент зарегистрировал товарный знак певца Игоря Николаева

"На сегодняшний момент Роспатентом зарегистрировано всего по стране более 860 тысяч товарных знаков. И, как Вы и отметили, из них российским компаниям и гражданам принадлежит уже более половины — если быть точным, 490 тысяч. Причем за последние полтора года число таких знаков, которые принадлежат нашим компаниям, выросло более чем на треть", — сказал Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, в этом году из общего числа заявок, которые поступили в Роспатент, 85% было от компаний с российской "пропиской". "Наиболее активно сейчас регистрируются торговые марки одежды и обуви, программного обеспечения, фармацевтики, бытовой химии, парфюмерии и косметики, кондитерских и хлебобулочных товаров", — рассказал Решетников.

Он напомнил, что правительство в текущем году разрешило регистрировать товарные знаки не только юрлицам и предпринимателям, но и любому гражданину. "Это важно для самозанятых, которые продают свою продукцию на маркетплейсах", — пояснил глава Минэкономразвития.

По его словам, данные Росаккредитации подтверждают, что увеличение числа российских товарных знаков сопровождается и ростом производства товаров в стране. "В этом году российских производителей, которые отсертифицировали товары, те, что подлежат сертификации, стало на 2 тысячи больше — плюс 18%. Это продукция легкой промышленности — у нас число производителей на 80% выросло, товары для детей и подростков — в 1,5 раза, детские игрушки — на 20%, мебель — на 30%", — привел Решетников данные Росаккредитации.