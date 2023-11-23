МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Польское правительство прислушивается к требованиям протестующих на границе с Украиной перевозчиков, полагает вице-президент польского аналитического центра "Warshaw Enterprise Institute" Себастьян Стодолак. На Украине назвали сумму потерь от блокировки границы с Польшей

"Важные решения (по ситуации на границе с Украиной, — ред.), вероятно, будут приняты в декабре…. Можно предположить, что новое правительство (Польши, — ред.) захочет найти какое-нибудь дружелюбное решение, но оно однозначно обратит внимание на голоса польских перевозчиков", — процитировало слова Стодолака издание Kyiv Independent.

Он также добавил, что в настоящее время польские политики больше обеспокоены формированием нового правительства, а не протестами водителей фур.

Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская", "Дорогуск — Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.