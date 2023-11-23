МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в четверг, что внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf в список "международных спонсоров войны". Украина исключила британскую Mondi из списка "спонсоров войны"

"НАПК внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf в перечень международных спонсоров войны", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Как утверждает агентство, в 2022 году компания уплатила в бюджет РФ 117 миллионов долларов и продолжает работать на российском рынке.

Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.