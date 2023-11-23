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2023
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Украина внесла крупнейшую немецкую компанию в список "спонсоров войны"
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в четверг, что внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли... ПРАЙМ, 23.11.2023
бизнес, новости, украина, бизнес, knauf
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в четверг, что внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf в список "международных спонсоров войны".
"НАПК внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf в перечень международных спонсоров войны", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Как утверждает агентство, в 2022 году компания уплатила в бюджет РФ 117 миллионов долларов и продолжает работать на российском рынке.
Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.