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2023
https://1prime.ru/business/20231123/842354487.html
В Казахстане бывшие рестораны McDonald’s открылись под новым брендом
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В Казахстане бывшие рестораны американской сети McDonald's начали работу под новым брендом "I'M", передает "Интерфакс". Генеральный директор компании Food Solutions KZ, Асет... ПРАЙМ, 23.11.2023
бизнес, экономика, новости, казахстан, макдоналдс, бренд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АЛМА-АТА, 23 ноя — ПРАЙМ. В Казахстане бывшие рестораны американской сети McDonald's начали работу под новым брендом "I'M", передает "Интерфакс".
Генеральный директор компании Food Solutions KZ, Асет Машанов, отметил на презентации, что несмотря на изменения, все сотрудники, партнеры и поставщики продолжат работу с ними. Кроме того, в Казахстане удалось не только разработать новый бренд и структурно перестроить компанию, но и наладить работу всех ресторанов сети.
Ранее было объявлено о прекращении работы ресторанов под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в поставках мяса из России. McDonald's работал на рынке Казахстана более шести лет и имел 24 ресторана в нескольких городах, заняв ведущие позиции в индустрии ресторанов быстрого питания.