АЛМА-АТА, 23 ноя — ПРАЙМ. В Казахстане бывшие рестораны американской сети McDonald's начали работу под новым брендом "I'M", передает "Интерфакс". Казахстан ограничил экспорт некоторых товаров в связи с западными санкциями

Генеральный директор компании Food Solutions KZ, Асет Машанов, отметил на презентации, что несмотря на изменения, все сотрудники, партнеры и поставщики продолжат работу с ними. Кроме того, в Казахстане удалось не только разработать новый бренд и структурно перестроить компанию, но и наладить работу всех ресторанов сети.

Ранее было объявлено о прекращении работы ресторанов под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в поставках мяса из России. McDonald's работал на рынке Казахстана более шести лет и имел 24 ресторана в нескольких городах, заняв ведущие позиции в индустрии ресторанов быстрого питания.