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Полиция проверяет документы работников в СЦ Wildberries
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Полиция проверяет документы работников сортировочного центра (СЦ) "Электросталь" маркетплейса Wildberries, могут быть перебои с отгрузкой и выгрузкой продукции, сказано в... ПРАЙМ, 24.11.2023
бизнес, новости, документы, wildberries, полиция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Полиция проверяет документы работников сортировочного центра (СЦ) "Электросталь" маркетплейса Wildberries, могут быть перебои с отгрузкой и выгрузкой продукции, сказано в сообщении компании.
"Проводится проверка документов у сотрудников СЦ "Электросталь", — отмечается в релизе.
В Wildberries подчеркивают, что на некоторых участках логистических центров возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой продукции. При этом указывается, что прошедшие проверку работники возвращаются на свои места.
Компания подчеркнула, что руководство маркетплейса оказывает содействие полиции. Кроме того, Wildberries делает все возможное для ускорения процесса возвращения работы СЦ в нормальный режим.