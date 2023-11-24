МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Полиция проверяет документы работников сортировочного центра (СЦ) "Электросталь" маркетплейса Wildberries, могут быть перебои с отгрузкой и выгрузкой продукции, сказано в сообщении компании. Аналитики рассказали об увеличении маркетплейсами площади складов в России

"Проводится проверка документов у сотрудников СЦ "Электросталь", — отмечается в релизе.

В Wildberries подчеркивают, что на некоторых участках логистических центров возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой продукции. При этом указывается, что прошедшие проверку работники возвращаются на свои места.

Компания подчеркнула, что руководство маркетплейса оказывает содействие полиции. Кроме того, Wildberries делает все возможное для ускорения процесса возвращения работы СЦ в нормальный режим.